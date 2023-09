JetBlue Airways Corporation est une société de voyage, qui fournit des services de transport aérien aux États-Unis, dans les Caraïbes, en Amérique latine, au Canada et au Royaume-Uni. Ses segments comprennent les vols intérieurs et les vols dans les Caraïbes et en Amérique latine. Elle exploite cinq types d'avions : Airbus A220, Airbus A320, Airbus A321, Airbus A321neo, et Embraer E190. Les appareils Airbus A220 comportent 140 sièges dans une configuration à cabine unique. Elle possède huit appareils Airbus A220 dans sa flotte. Les appareils Airbus A320 en configuration classique ont 150 sièges et les appareils A320 qui ont été soumis au programme de restylage de la cabine ont 162 sièges. Elle compte 113 Airbus A320 restylés en service. Les appareils Airbus A321 en configuration à cabine unique disposent de 200 sièges et ceux qui ont été proposés par Mint disposent de 159 sièges. Les Airbus A321neo ont 200 sièges et ceux qui sont proposés dans le cadre du programme Mint en ont 160. La version long-courrier de ses avions A321neo avec l'offre Mint compte 138 sièges, tandis que ses avions Embraer E190 comptent 100 sièges.

Secteur Compagnies aériennes