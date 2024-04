JetBlue a annoncé l'extension de son service vers Paris avec son vol inaugural au départ de l'aéroport international Logan de Boston (BOS). Le nouveau vol de JetBlue entre Boston et l'aéroport Charles de Gaulle (CDG) fait suite au lancement réussi du service au départ de l'aéroport international John F. Kennedy de New York (JFK) l'été dernier et renforce son offre transatlantique au départ de sa ville de prédilection, Boston. Outre Paris, JetBlue propose des vols quotidiens vers Londres et Amsterdam, et a récemment lancé un service saisonnier vers Dublin au départ de Boston.

De plus, JetBlue prévoit d'ajouter un deuxième vol quotidien entre New York JFK et Paris à partir du 20 juin. Sched entre Boston (BOS) et Paris (CDG). Service quotidien à partir du 3 avril 2024 (vers l'est) et du 4 avril 2024 (vers l'ouest).

Les vols seront opérés quotidiennement sur l'Airbus A321 Long Range (LR) de JetBlue avec 24 sièges Mint Suite® ? redessinés, 114 sièges principaux et l'intérieur de cabine Airspace, élégant et spacieux. L'A321 - qui offre le rayon d'action d'un gros-porteur mais les avantages économiques d'un avion monocouloir - permet à JetBlue de perturber efficacement le marché transatlantique grâce à son service et à ses tarifs avantageux.

Pour célébrer le lancement du nouveau service vers Paris, les sièges sont en vente avec des tarifs bas pour les voyageurs originaires des États-Unis à partir de 599 $ aller-retour pour l'expérience de base de la compagnie aérienne et à partir de 2 499 $ pour l'expérience premium Mint de JetBlue. Les voyageurs originaires de France peuvent bénéficier de tarifs aller-retour spéciaux de lancement à partir de 499 EUR (549 $) pour l'expérience de base et de 1 999 EUR (2 199 $) pour l'expérience Mint, disponibles sur jetblue.com(a). Les clients qui réservent directement sur jetblue.com sont assurés de trouver les tarifs les meilleurs et les plus bas de la compagnie aérienne et bénéficient d'avantages supplémentaires, notamment l'accès à toutes les options tarifaires de JetBlue, ainsi qu'aux ventes et promotions tarifaires, dont certaines peuvent ne pas être disponibles par l'intermédiaire d'autres tiers ; la possibilité de gagner 2x les points TrueBlue et de participer à la mise en commun des points ; la sélection transparente des sièges et les surclassements dans l'espace Even More® ?

un accès direct au service clientèle de JetBlue 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et bien plus encore. L'aéroport Charles de Gaulle est le deuxième aéroport international le plus fréquenté d'Europe, accueillant plus de 76 millions de voyageurs en 2019. La présence de JetBlue à Charles de Gaulle lui donne de la visibilité dans un hub mondial emblématique pour construire une nouvelle base de voyageurs en France et au-delà.

JetBlue opère depuis le Terminal 2B, qui offre aux voyageurs une expérience aéroportuaire moderne avec des dizaines de boutiques, de restaurants et un accès facile à une variété d'options de transport terrestre au cœur de Paris et d'autres régions françaises. Le dévouement de JetBlue envers les communautés qu'elle dessert est illustré par ses engagements en matière de climat. Aligné sur l'Accord de Paris, l'objectif scientifique de la compagnie aérienne vise à réduire de moitié les émissions des avions par siège d'ici 2035 par rapport aux niveaux de 2019.

La compagnie aérienne s'efforce d'atteindre cet objectif en combinant des partenariats externes et des actions de plaidoyer en faveur des avancées de l'industrie en matière de durabilité, ainsi que des efforts internes visant à générer des efficacités opérationnelles supplémentaires. Grâce à cette stratégie, l'objectif de JetBlue est de parvenir à des émissions nettes de carbone nulles d'ici 2040, soit dix ans avant les objectifs plus larges de l'industrie. JetBlue estime que le carburant aviation durable (SAF) est le moyen le plus significatif pour l'industrie de réduire ses émissions de manière significative et est fière de soutenir le marché SAF en pleine croissance avec trois fournisseurs de SAF actuellement en production aux États-Unis, ainsi que de multiples partenariats et investissements pour les futures technologies SAF et les nouvelles technologies SAF.

L'expérience haut de gamme Mint de la compagnie aérienne offre aux clients un nouveau choix lorsqu'ils voyagent entre les États-Unis et l'Europe. JetBlue Mint propose 24 suites privées entièrement allongées avec une porte coulissante - dont deux sièges Mint Studio® - et un coussin de siège conçu sur mesure.

et un coussin de siège personnalisé développé par l'entreprise de matelas innovante Tuft & Needle. En plus des innombrables touches de design intuitif, chaque client se sentira comme chez lui dans les airs grâce aux nouveaux kits de commodités Mint. Rangés dans un sac à dos pliable, élégant et réutilisable, conçu par Caraa, les nouveaux kits de commodités contiennent des produits de bien-être populaires des marques Dr. Dennis Gross et Plus Ultra, basées à New York, ainsi que des produits de sommeil Tuft & Needle.

Les clients de Mint peuvent déguster de délicieuses petites assiettes de style restaurant, préparées par les restaurants Legacy Records, Charlie Bird et Pasquale Jones du Delicious Hospitality Group (DHG), très appréciés à New York. Leur style culinaire inventif et leur expertise en matière d'hospitalité apportent la meilleure expérience de restauration à bord sur les tables de Mint. L?expérience de base de JetBlue offre un nouveau niveau de service aux clients qui voyagent généralement en "coach", mais qui souhaitent tout de même vivre une expérience exceptionnelle dans un restaurant Mint.

mais qui souhaitent tout de même vivre une expérience exceptionnelle à un tarif attractif. Avec seulement 114 sièges, dont 24 sièges Even More® Space Seats, les clients bénéficient d'une expérience de type boutique.

les clients bénéficient d'une expérience de type boutique et de l'espace le plus important pour les jambes en classe économique(b), quel que soit l'endroit où ils s'assoient. Tous les conforts auxquels les clients de JetBlue sont habitués sont améliorés par le partenariat de la compagnie aérienne avec le groupe de restauration DIG, basé à New York, pour apporter son concept de restauration à la carte sur les tables de plateau à 35 000 pieds d'altitude. Le repas gratuit de JetBlue dans la zone centrale.

Les clients Core bénéficient également d'une sélection gratuite de boissons non alcoolisées, de café, de thé, de bière, de vin et de spiritueux. L'A321LR dispose de nouveaux compartiments de rangement extra-larges et tous les clients, quel que soit le type de tarif, peuvent emporter un bagage à main, si l'espace le permet, et un article personnel.