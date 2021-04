JetBlue : prend livraison du premier Airbus A321LR, permettant à la compagnie aérienne de lancer son tout premier service transatlantique

L'option long courrier de l'Airbus A321 prête à assurer des vols JetBlue entre New York, Boston et Londres

L'Airbus A321LR de JetBlue est le premier appareil mono-couloir à proposer la cabine Airspace by Airbus, rehaussant le succès de la classe Mint® et l'expérience à bord offerte par la compagnie

JetBlue (NASDAQ : JBLU) a annoncé aujourd'hui la prise de livraison de son premier appareil Airbus A321 Long Range (LR) (numéro de fuselage N4022J), qui arrive au siège de la compagnie aérienne JetBlue au terminal 5 de l'aéroport international John F. Kennedy (JFK) cet après-midi. Cet A321LR a été assemblé dans l'usine de production d'Airbus à Hambourg, en Allemagne, et permettra à JetBlue d'inaugurer son tout premier service transatlantique entre les États-Unis et Londres cet été.

JetBlue today announced it has taken delivery of the airline’s first Airbus A321 Long Range (LR) aircraft. (Photo: Business Wire)

« La livraison de notre nouvel A321LR jette les bases d'une nouvelle ère chez JetBlue. Nous disposons désormais d'un appareil nous permettant de déployer nos ailes et de devenir un transporteur mondial à part entière, proposant des vols au-delà du continent américain pour la toute première fois », a déclaré Robin Hayes, président-directeur général de JetBlue. « La plate-forme A321LR, bénéficiant à la fois de la portée des gros-porteurs et de la rentabilité d'un appareil mono-couloir, est le bon choix pour nous. Elle va nous permettre de demeurer concurrentiels grâce à notre service primé et nos vols économiques entre les États-Unis et Londres. Nous félicitons Airbus d'avoir créé la cabine d'appareil à fuselage étroit la plus agréable et innovante au monde et JetBlue est fière d'être la première compagnie à offrir Airspace sur ses A320 ».

L'A321LR permet à JetBlue de conquérir de nouveaux marchés du long-courrier, comme Londres, qui ne lui étaient pas accessibles jusqu'ici avec la flotte dont la compagnie disposait. Les liaisons long-courrier pouvant couvrir jusqu'à 4 000 milles marins sont possibles grâce à trois réservoirs de carburant centraux supplémentaires et l'appareil permet de réaliser des économies de carburant de 30 pour cent et une réduction de l'empreinte sonore de près de 50 pour cent par rapport aux anciennes générations d'avions. JetBlue a converti 13 appareils de son carnet de commande de A321 existant en version long-courrier en avril 2019, et se réserve la possibilité d'en convertir davantage. En outre, JetBlue a converti 13 autres Airbus A321 en commande en version très long-courrier, ou XLR.

JetBlue est également le premier partenaire mondial de la nouvelle cabine Airspace by Airbus, dotant l'A321 d'une configuration long-courrier pour la toute première fois. Airspace apporte une série d'améliorations, certaines conçues sur mesure pour JetBlue, notamment :

Superbes panneaux de plafond rétroéclairés sur l'ensemble de la cabine, au motif lumineux unique à JetBlue.

Éclairage d'ambiance LED personnalisé variant tout au long des phases du vol pour réduire les effets du décalage horaire.

Les plus grands compartiments bagages sur un appareil mono-couloir.

Nouvelles parois latérales ergonomiques créant un espace personnel supplémentaire à hauteur d'épaules.

Une zone d'accueil reconfigurée au niveau de la porte d'embarquement avant.

Des toilettes remises à jour, désormais dotées de surfaces antimicrobiennes.

Les éléments modernes de la ligne Airspace, adaptés au style JetBlue, offrent aux passagers une ambiance « boutique » pour le service transatlantique très attendu de la compagnie.

« Nous sommes fiers que JetBlue soit le premier opérateur pour le lancement de la nouvelle cabine Airspace sur notre appareil Airbus mono-couloir. Nous sommes aussi convaincus que les clients de la compagnie ainsi que son équipage apprécieront le confort et l'expérience transatlantique à bord inégalés de ces appareils », a déclaré Christian Scherer, directeur commercial d'Airbus.

L'A321LR de JetBlue est propulsé par deux moteurs GTF de Pratt & Whitney. Avec sa technologie révolutionnaire de ventilateur à engrenages, le moteur GTF transforme l'aviation en offrant des performances économiques et environnementales qui changent la donne. Le moteur GTF de Pratt & Whitney intègre également des progrès en matière d'aérodynamique, de matériaux légers et d'autres améliorations technologiques majeures.

« Nous célébrons aujourd'hui une autre étape historique importante pour Pratt & Whitney et JetBlue », a déclaré Carroll Lane, président de la division des moteurs commerciaux chez Pratt & Whitney. « L'Airbus A321LR propulsé par le moteur GTF permettra à JetBlue de voler plus loin, de proposer de nouvelles destinations à ses clients, tout en profitant des avantages économiques et environnementaux offerts par notre moteur révolutionnaire. Nous espérons continuer à équiper sa flotte pour les décennies à venir. »

JetBlue étant connue aux États-Unis pour le plus grand dégagement pour les jambes en cabine (a), sa télévision directe et ses divertissements sur demande sur le dossier de chaque siège, son service Internet large bande Fly-Fi gratuit (b), ses collations et boissons non alcoolisées gratuites, ainsi que son service clientèle exceptionnel, son entrée sur le marché transatlantique inaugure une nouvelle ère pour les voyages low-cost centrés sur le client, aussi bien pour les déplacements de loisir que d'affaires.

L'expérience premium Mint® de la compagnie – qui a métamorphosé les voyages transcontinentaux aux États-Unis et a été complètement repensée pour les vols transatlantiques – promet d'offrir aux clients une alternative nouvelle pour les vols entre les États-Unis et le Royaume-Uni. La classe JetBlue Mint comporte 24 suites privées avec sièges convertibles en lit horizontal et portes coulissantes, un coussin de siège conçu sur mesure par Tuft & Needle, et de nombreux éléments design qui améliorent le confort des passagers en vol. Dans le cadre du réaménagement, JetBlue introduira aussi sa dernière innovation, le superbe Mint Studio™, la suite la plus spacieuse de toute classe premium offerte par une compagnie aérienne américaine (c).

L'expérience JetBlue en classe Économie, inégalée dans le secteur, a aussi été réinventée pour les voyages transatlantiques et offrira désormais un niveau de service repensé aux clients à la recherche d'une expérience exceptionnelle à bas prix. Tout le confort auquel s'attendent les clients de JetBlue sera rehaussé grâce au partenariat annoncé récemment avec Dig, qui lance son concept dînatoire unique à la carte à 10 000 mètres d'altitude – le premier repas gratuit offert par JetBlue en classe Économie. Avec seulement 114 sièges Économie, les voyageurs de cette classe pourront profiter d'une expérience personnalisée peu importe où ils sont assis.

Les clients en classe Économie et Mint pourront rester connectés pendant toute la durée du vol grâce à l'accès Internet haut débit gratuit illimité qui fait la réputation de la compagnie. En outre, les voyageurs auront accès à une sélection choisie de chaînes télévisées en direct centrées sur l'actualité et les sports, ainsi qu'une excellente bibliothèque de divertissements sur siège, leur permettant d'utiliser plusieurs écrans à la fois, comme s'ils étaient chez eux.

Des détails supplémentaires sur les itinéraires, horaires et dates de vente spécifiques pour Londres seront annoncés prochainement.

Pour les informations les plus récentes sur les vols JetBlue pour Londres, rendez-vous sur le site : https://www.jetblue.com/flying-with-us/london

Pour des détails sur l'appareil A321LR de JetBlue, rendez-vous sur le site :https://www.jetblue.com/flying-with-us/our-planes/A321-long-range

(a) JetBlue offre le plus grand dégagement pour les jambes en classe Économie en fonction de l'espacement longitudinal moyen des sièges de toutes les compagnies aériennes américaines. (b) Fly-Fi® et la télévision live sont disponibles sur tous les vols JetBlue. La disponibilité et la zone desservie peuvent varier d'un appareil à l'autre. Détails sur l'accès Internet et les divertissements en vol : https://www.jetblue.com/flying-with-us/wifi. (c) En fonction de la superficie personnelle par siège passager.

