JetBlue : va offrir aux voyageurs transatlantiques des bas tarifs, de nouveaux choix et un service incroyable alors que la compagnie propose des vols qui atterriront soit à London Heathrow soit à London Gatwick

JetBlue (NASDAQ : JBLU) a annoncé aujourd’hui que la compagnie va faire son entrée très attendue sur le marché transatlantique, avec un service sans escale entre l’aéroport international John F. Kennedy (JFK) de New York et l'aéroport Heathrow de Londres (LHR) à partir du 11 août 2021. La Hometown Airline® de New York améliorera davantage ses horaires pour les États-Unis et le Royaume-Uni avec un service sans escale entre New York-JFK et l'aéroport de Londres Gatwick (LGW) à partir du 29 septembre 2021. Le service vers Londres au départ de Boston, où JetBlue est la première compagnie aérienne, commencera à l’été 2022.

« La pandémie a ouvert les portes des deux aéroports les plus fréquentés de Londres, et nous nous réjouissons à l’idée de proposer à nos clients des bas tarifs et un excellent service aussi bien à Heathrow qu’à Gatwick », a expliqué Robin Hayes, directeur général de JetBlue. « JFK-LHR, le plus grand marché unique pour les voyages aériens internationaux au départ des États-Unis, souffre depuis bien trop longtemps de tarifs scandaleusement élevés, en particulier dans les classes supérieures. Nous sommes prêts à changer cela avec un niveau de prix et une expérience qui impressionneront même les voyageurs transatlantiques les plus exigeants. Nous avons toujours dit que JetBlue desservirait plusieurs aéroports londoniens, et nous sommes ravis d’avoir obtenu un passage à Heathrow et, pour la croissance à long terme, à Gatwick, permettant d’accéder rapidement, à bas coût et confortablement à Central London. »

Des vols sur les deux itinéraires opéreront quotidiennement sur les nouveaux appareils Airbus A321 Long Range (LR) de JetBlue qui offrent 24 suites Mint repensées, 117 places en classe Core et l’élégante et spacieuse cabine Airspace. JetBlue prendra livraison de trois A321LR en 2021, qui opéreront tous sur les itinéraires au départ de JFK. D’autres A321LR, prévus pour 2022, assureront le service au départ de Boston. La plateforme A321LR – qui offre le rayon d'action d’un appareil à fuselage large mais avec la rentabilité d’un avion à couloir unique – permettra à JetBlue d’être concurrentielle avec le service primé de la compagnie aérienne et ses bas prix sur les vols entre les États-Unis et Londres.

Les places à destination d’Heathrow et de Gatwick sont mises en vente à partir d’aujourd’hui avec de bas prix pour les voyageurs basés aux États-Unis, à partir de 599 $ aller-retour pour l’expérience Core primée de la compagnie et à partir de 1 979 $ aller-retour pour l’expérience haut de gamme Mint de JetBlue. Les voyageurs basés au Royaume-Uni peuvent bénéficier de tarifs aller-retour de lancement spéciaux à partir de 329 £ pour la classe Core et 999 £ pour la classe Mint.

Davantage de choix : l’histoire de deux aéroports

En mesure d’accéder à des créneaux aussi bien à Heathrow qu’à Gatwick, JetBlue respecte son engagement de servir plusieurs aéroports londoniens et d’offrir à ses clients un plus grand choix entre les deux. Par ailleurs, la compagnie aérienne peut immédiatement commencer à développer une importante clientèle transatlantique avec des possibilités de vol diversifiées vers et depuis deux aéroports londoniens. Cette stratégie est cohérente avec les approches multi-aéroports de JetBlue, couronnées de succès, à New York, Los Angeles, dans le Sud de la Floride et d’autres régions métropolitaines du réseau de la compagnie aux États-Unis.

Bonjour Heathrow

Situé à seulement 14 miles à l’ouest de Central London, Heathrow était en 2019 le deuxième aéroport le plus fréquenté au monde en termes de trafic international. La présence de JetBlue à Heathrow fournit à la marque basée aux États-Unis une visibilité dans une plaque tournante mondiale emblématique, qui lui permettra de se constituer une nouvelle base de voyageurs au Royaume-Uni et au-delà.

JetBlue opérera depuis le tout dernier terminal de Heathrow, le Terminal 2, qui offre aux voyageurs une expérience aéroportuaire moderne avec un accès à des dizaines de boutiques et de restaurants. Les voyageurs passant par Heathrow bénéficient de tout un éventail d’options de transport terrestre pratiques, dont le Heathrow Express et le métro de Londres, qui offrent des liaisons ferroviaires avec Central London.

« Nos bas tarifs viendront bousculer la tarification des principaux transporteurs et des importantes coentreprises ; la présence de JetBlue sur ce marché sera immédiatement visible pour les clients », a expliqué M. Hayes. « Lorsque nous avons lancé Mint en 2014, nous avons divisé par deux le coût des voyages premium entre New York et la Californie, nous sommes maintenant prêts à bousculer le marché transatlantique de la même manière, avec des tarifs Mint qui seront deux fois moins élevés que des sièges en classe affaires à plein tarif des transporteurs traditionnels. Heathrow est l’un des aéroports les plus fréquentés au monde, et notre calendrier initial a été rendu possible par la disponibilité temporaire de créneaux l’an dernier. Nous continuons de travailler avec les coordonnateurs de créneaux et les gouvernements américain et britannique pour identifier des trajets pour le long terme afin de continuer à desservir Heathrow, nous pensons en effet que la véritable concurrence dont bénéficiera le public sur ce marché sera extrêmement importante. »

« L'atterrissage de JetBlue à Heathrow, sa première base au Royaume-Uni, constitue une approbation retentissante de la valeur que nous offrons à nos passagers et au pays », a expliqué John Holland-Kaye, directeur général de l’aéroport d’Heathrow. « JetBlue est une compagnie aérienne formidable, célèbre pour son service d'excellente qualité, proposé à des prix compétitifs. Ce slogan de rapport qualité-prix est également au cœur de ce que nous faisons à Heathrow, et nous sommes ravis à l’idée de voir ses ailerons bleus caractéristiques à l’aéroport dans le courant de cette année. Entre-temps, les ministres devraient aider davantage de personnes à voyager en toute sécurité et à stimuler l'économie en mettant davantage de destinations à faible risque – dont les États-Unis – sur la liste verte alors que les taux de vaccination augmentent et que les infections diminuent. »

Le service est initialement en vente pour les vols jusqu’au 26 mars 2022.

Horaire entre New York (JFK) et London Heathrow (LHR)

Vols quotidiens à partir du 11 août 2021

JFK - LHR Vol n°007 LHR - JFK Vol n°20 22h10 – 10h10 (+1) 18h10 – 21h43

Bienvenue à Gatwick

Deuxième aéroport le plus fréquenté du Royaume-Uni, Gatwick offre à JetBlue une présence importante, où elle peut attirer une nouvelle base de voyageurs. JetBlue opérera depuis le Terminal Nord, qui offre toute une gamme d’installations pour les passagers, notamment un large éventail de boutiques et de restaurants, des zones pour enfants pour ceux qui voyagent avec des enfants et des services d'assistance spéciale.

Les voyageurs passant par Gatwick bénéficient de tout un éventail de liaisons de transport pratiques, dont des liaisons ferroviaires directes vers la gare Victoria au centre de Londres via le Gatwick Express et vers des gares au travers de Londres, y compris le cœur du quartier des affaires ; la City of London via Thameslink. Par ailleurs, des trains Thameslink circulent toutes les trois minutes et fournissent un service vingt-quatre heures sur vingt-quatre aux communautés au-delà de Central London, permettant à JetBlue de servir tout un éventail de voyageurs se rendant ou revenant de diverses destinations au Royaume-Uni.

« Nous avons une superbe opportunité d’assurer des créneaux sur le long terme dans le deuxième aéroport le plus important de Londres, et nous nous réjouissons à l’idée d’y accentuer notre présence sur le long terme », a affirmé M. Hayes. « Gatwick complétera à merveille notre service vers Londres, fournissant à nos clients différentes options lorsqu’ils planifient leur déplacements. Gatwick constitue un choix attrayant avec ses bas coûts, sa rapidité et son côté pratique par rapport à Central London. »

« La possibilité d’offrir à nos clients l’expérience à bas coût et à forte valeur ajoutée de JetBlue, avec des vols quotidiens vers New York qui commenceront dans quelques mois, constitue un ajout bienvenu au choix de compagnies aériennes et de destinations que propose actuellement Gatwick », a indiqué Stewart Wingate, directeur général de l’aéroport de Gatwick. « De même, nous sommes impatients d’accueillir des voyageurs des États-Unis qui souhaitent pouvoir accéder facilement et rapidement à Londres, au Sud de l’Angleterre et à des destinations plus éloignées. Nous pensons que nous sommes au début d’un important partenariat de long terme et nous réjouissons à l’idée d’ajouter des vols JetBlue depuis et vers Boston l’an prochain. »

Horaire entre New York (JFK) et London Gatwick (LGW)

Vols quotidiens à partir du 29 septembre 2021

JFK - LGW Vol n°43 LGW - JFK Vol n°44 19h50 – 7h55 (+1) 12h00 – 15h33

Un service de qualité supérieure pour chaque voyageur

Connue aux États-Unis pour offrir le plus d'espace pour les jambes en classe économique (b), la télévision en direct et du divertissement à la demande sur chaque dossier de siège, l’Internet haut débit Fly-Fi gratuit et rapide (c), des collations et boissons non alcoolisées gratuites, ainsi qu’un excellent service à la clientèle, JetBlue ouvrira, en pénétrant le marché transatlantique, une nouvelle ère du voyage à bas coût, orienté client, pour les voyageurs d'agrément et d'affaires.

L’expérience premium Mint de la compagnie – qui a d’abord relevé la barre dans les voyages transcontinentaux aux États-Unis et a été entièrement repensée pour les vols transatlantiques – promet d’offrir aux clients un choix nouveau lorsqu’ils volent entre les États-Unis et le Royaume-Uni. La classe Mint de JetBlue propose 24 suites privatives avec sièges entièrement inclinables dotées d’une porte coulissante – dont deux Mint Studios™ – et une assise de siège personnalisée, développée par l’entreprise de matelas innovante Tuft & Needle. Sa mousse T&N Adaptive® exclusive avec housse respirante crée une expérience de sommeil fraîche et confortable, sans équivalent dans l’aérien. La classe Mint offre aussi d’innombrables touches de design intuitives qui aident chaque client à se sentir comme chez lui dans les airs. JetBlue introduit également sa dernière innovation – l’époustouflant Mint Studio™ – qui offre le plus d’espace dans une expérience haut de gamme parmi toutes les compagnies aériennes américaines (d).

L’expérience Core de JetBlue, sans pareil dans l'industrie, a par ailleurs été réinventée pour traverser l'océan et offre un nouveau niveau de service aux clients qui volent généralement en classe économique, mais désirent quand même une expérience remarquable à un tarif attractif. Avec seulement 117 sièges en classe Core – dont 24 sièges Even More® Space – les clients profiteront d’une expérience de style boutique, quel que soit leur siège. Tous les éléments de confort que les clients de JetBlue attendent de nous seront améliorés grâce au partenariat récemment annoncé avec le groupe de restauration Dig basé à New York, qui apportera son concept original de repas à composer soi-même sur les tablettes des voyageurs à 35 000 pieds d’altitude – il s’agit là du premier repas gratuit de JetBlue en classe Core. Les clients de la classe Core profiteront également d’une sélection gratuite de boissons non alcoolisées, cafés, thés, bières, vins et spiritueux. L’A321LR offre de nouveaux compartiments de rangement supérieurs de grande taille et tous les clients, quel que soit leur type de tarif, auront le droit d’emporter un bagage de cabine, si l'espace le permet, et un objet personnel.

Les clients, aussi bien en classe Core qu’en classe Mint, pourront rester connectés durant tout le vol, JetBlue étant la seule compagnie aérienne à offrir une connexion Wifi haut débit illimitée et gratuite sur tous les vols transatlantiques. Les clients auront également accès à une sélection de chaînes de télévision en direct – axées sur les actualités et les sports – et à une vaste bibliothèque de divertissements en vol, leur permettant de profiter d’une expérience multi-écrans à bord – comme à la maison.

Pour en savoir plus sur le service de JetBlue vers Londres et pour réserver un voyage, visitez https://www.jetblue.com/flying-with-us/london. Les clients sont également encouragés à visiter le COVID-19 Info Hub de JetBlue pour des informations sur les exigences en matière de déplacement vers et depuis le Royaume-Uni.

À propos de JetBlue Airways

JetBlue est la Hometown Airline® de New York et l'un des principaux transporteurs à Boston, Fort Lauderdale-Hollywood, Los Angeles, Orlando et San Juan. JetBlue transporte des clients à travers les États-Unis, les Caraïbes et l’Amérique latine. Pour plus d'informations, visitez jetblue.com.

