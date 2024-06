JetBlue Airways Corporation fournit des services de transport aérien aux États-Unis, dans les Caraïbes, en Amérique latine, au Canada et en Europe. Les secteurs d'activité de la société comprennent les vols intérieurs et le Canada, les Caraïbes et l'Amérique latine, et l'Atlantique. Elle exploite cinq types d'avions : Airbus A220, Airbus A320, Airbus A321, Airbus A321neo et Embraer E190. Elle propose un système de divertissement à bord de ses avions, qui comprend la télévision gratuite en direct sur certaines routes et des chaînes de cinéma premium de JetBlue Features. L'ensemble de sa flotte est équipé de Fly-Fi, un produit à large bande qui permet l'accès au Wi-Fi de porte à porte à chaque siège. Les clients ont également accès au Fly-Fi Hub, un portail de contenu où ils peuvent accéder à un large éventail de contenus supplémentaires à partir de leurs propres appareils. La compagnie vend également des forfaits vacances par l'intermédiaire de sa filiale à 100 %, JetBlue Travel Products, LLC (JBTP), qui propose des services de vacances à prix avantageux et à guichet unique pour l'organisation autonome de voyages à forfait.

Secteur Compagnies aériennes