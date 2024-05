JetBlue : rajoute des vols à destination des Caraïbes

Le 31 mai 2024 à 16:35 Partager

La compagnie annonce de nouveaux vols à destination des Caraïbes au départ de New York. ' Le groupe renforce ainsi sa position en tant que compagnie aérienne américaine de premier plan vers les Caraïbes, offrant aux clients davantage d'options avec des tarifs bas ' indique la direction.



Les places sont désormais disponibles à la vente sur JetBlue à destination des Caraïbes au départ de l'aéroport international John F. Kennedy de New York (JFK).



Les vols entre JFK et l'aéroport international Argyle (SVD) de Saint-Vincent-et-les-Grenadines seront lancés le 9 octobre et fonctionneront les mercredis et dimanches. Les vols de JetBlue vers l'aéroport international Flamingo (BON) de Bonaire débuteront le 5 novembre et seront assurés les mardis et samedis.



D'ici la fin de l'année 2024, JetBlue desservira plus de 80 destinations sans escale et offrira en moyenne plus de 200 départs par jour depuis New York City.



' Cet automne, nous sommes ravis de rajouter Bonaire et Saint-Vincent-et-les-Grenadines dans notre réseau, dans le cadre de notre stratégie visant à desservir des itinéraires mal desservis et à rajouter des destinations de loisirs de premier plan ', a déclaré David Jehn, vice-président de la planification du réseau et des partenariats avec les compagnies aériennes, JetBlue.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.