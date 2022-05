JetBlue se montre hostile à l'achat de Spirit Airlines après un refus.

JetBlue Airways Corp ne prend pas un non pour une réponse dans sa quête pour acheter son rival Spirit Airlines.

Lundi, le transporteur basé à New York a lancé une offre publique d'achat hostile entièrement en espèces pour Spirit Airlines, deux semaines après que le transporteur à bas prix ait rejeté une offre du grand rival.

JetBlue, qui a proposé début avril 33 dollars par action, est engagée dans une bataille de rachat de Spirit avec Frontier Group Holdings et a fait valoir qu'un accord l'aiderait à mieux concurrencer les "quatre grands" transporteurs aériens américains qui contrôlent près de 80 % du marché des passagers.

Dans une lettre adressée aux actionnaires de Spirit lundi, JetBlue a proposé 30 $ par action et s'est dit prêt à "négocier de bonne foi une transaction consensuelle à 33 $, sous réserve de l'obtention de la diligence nécessaire".

Spirit a rejeté l'offre précédente, affirmant qu'il était peu probable qu'elle obtienne l'approbation des autorités de réglementation.

JetBlue a révélé lundi que l'acquisition de Spirit "est un objectif stratégique de JetBlue depuis de nombreuses années", selon une lettre envoyée à Spirit le 29 avril.

JetBlue a déclaré lundi qu'elle avait déposé une procuration "Votez non" exhortant les actionnaires de Spirit à voter contre la fusion prévue avec Frontier, qui a augmenté de 4% dans les premiers échanges. Lundi, la valeur de l'argent et des actions de Frontier pour chaque action du transporteur à rabais était récemment de 19,48 $ par action.

Les actions de Spirit ont augmenté de 8 % pour atteindre 18,32 $ dans les premiers échanges. Les actions JetBlue ont baissé de 3,4 % à 9,72 $.

JetBlue a déclaré que "le conseil d'administration de Spirit donne la priorité à son propre intérêt et à ses relations personnelles avec Frontier sur les intérêts de ses actionnaires."

Elle a ajouté : "Posez-vous une question simple : pourquoi le conseil d'administration de Spirit ne s'engage-t-il pas avec nous de manière constructive ? Les intérêts de Bill Frankes Indigo Partners et les relations de longue date entre les deux sociétés sont la réponse évidente."

Frontier, Spirit et Franke n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

Spirit tiendra une assemblée des actionnaires le 10 juin pour voter sur son projet de fusion avec Frontier.

JetBlue a déclaré lundi que le 29 mars, son directeur général Robin Hayes a appelé pour la première fois le directeur général de Spirit, Ted Christie, pour l'informer de l'intérêt de la compagnie aérienne à acheter Spirit.

JetBlue, sixième transporteur de passagers américain, exploiterait Spirit sous la marque JetBlue et ne pense pas que des cessions soient nécessaires, mais a promis une indemnité de rupture inversée de 200 millions de dollars, soit 1,80 $ par action Spirit, et prévoit de céder les participations de Spirit à New York et à Boston pour remédier à tout chevauchement.

En avril, Spirit avait demandé une indemnité de rupture inversée nettement plus élevée, a déclaré JetBlue.