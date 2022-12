JetBlue : vise l'objectif de zéro émission d'ici 2040

JetBlue a annoncé, hier, un objectif scientifique approuvé par la Science Based Targets initiative (SBTi), une coalition qui définit et promeut les meilleures pratiques en matière d'objectifs de réduction des émissions.JetBlue s'engage à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) de portée 1 et 3 du cycle de vie du carburant d'avion de 50 % par tonne kilométrique payante (TKP) d'ici 2035 par rapport à l'année de base 2019.Cet objectif s'aligne sur les objectifs de l'Accord de Paris et sur l'objectif de la compagnie d'atteindre des émissions nettes de carbone nulles d'ici 2040.Pour atteindre cet objectif, la compagnie aérienne augmentera ses investissements dans des solutions à faible émission de carbone au sein de ses opérations et évaluera les investissements futurs en matière de durabilité en gardant à l'esprit son objectif scientifique.' Réduire de moitié nos émissions par siège nécessitera des changements substantiels dans la manière dont nous gérons nos affaires aujourd'hui ', a déclaré Robin Hayes, directeur général de JetBlue.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.