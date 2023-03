JetBlue voit une "forte probabilité" d'un procès américain pour bloquer l'accord Spirit

JetBlue Airways a déclaré lundi qu'elle pense que le ministère américain de la Justice a une "forte probabilité" de déposer une plainte antitrust cette semaine pour bloquer son rachat de 3,8 milliards de dollars de son rival à bas prix Spirit Airlines Inc.

"Nous en avons toujours tenu compte dans notre calendrier pour conclure la transaction au cours du premier semestre 2024", a déclaré JetBlue dans une déclaration à Reuters.

Le département des transports, qui examine également la transaction, devrait prendre des mesures parallèles pour arrêter la transaction prévue, selon Bloomberg News.

Ni le ministère de la Justice ni le ministère des Transports n'ont répondu aux demandes de commentaires.

Les actions JetBlue ont augmenté de 2,1 %, tandis que Spirit a chuté de 5,8 % en milieu d'après-midi.

JetBlue l'a emporté dans une guerre d'enchères de plusieurs mois pour Spirit Airlines après que le transporteur à très bas prix ait accepté son offre fin juillet.

Le directeur général de JetBlue, Robin Hayes, a déclaré lundi qu'il s'attendait à ce qu'une action en justice du gouvernement arrête la transaction et que la compagnie se battrait, a rapporté le Wall street Journal.

"Je m'attends à ce que nous soyons poursuivis par le DOJ cette semaine", aurait déclaré M. Hayes. "J'ai l'impression qu'ils sont venus à la table des négociations avec des idées bien arrêtées".

Les sociétés ont proposé de vendre les participations de Spirit à Boston et à New York, ainsi que certains actifs en Floride, dans le but d'apaiser les inquiétudes du gouvernement en matière d'antitrust.

On s'attendait à ce que l'accord soit soumis à un examen antitrust difficile dès le départ, car les quatre plus grandes compagnies aériennes - American Airlines, United, Delta et Southwest - contrôlent 80 % du marché.

JetBlue a fait valoir que la fusion, qui créerait la cinquième compagnie aérienne américaine avec une part de marché de 9 %, lui permettrait de mieux concurrencer les anciennes compagnies aériennes.