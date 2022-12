Jetblue : signe un accord pour 92 millions de gallons SAF

JetBlue et Fidelis New Energy ont annoncé, vendredi, la signature d'un protocole visant à fournir à JetBlue au moins 92 millions de gallons de carburant aviation durable mélangé (SAF) provenant du Grön Fuels GigaSystem de Fidelis au port de Greater Baton Rouge en Louisiane.Ce SAF devrait être livré sur une période de cinq ans, avec une date de début prévue en 2025.Grâce à ce protocole d'accord, Fidelis aide JetBlue à atteindre son objectif de 10 % de sa consommation totale de carburant sous forme de SAF sur une base mixte d'ici 2030.' Comme les SAF représentent moins de 1% de notre consommation totale de carburant, nous avons besoin d'un approvisionnement beaucoup plus important pour atteindre notre objectif de zéro net en 2040 ', déclare Sara Bogdan, directrice de la durabilité et de la gouvernance sociale environnementale chez JetBlue.' La SAF à intensité carbone négative accélère les objectifs des participants de l'industrie de l'aviation véritablement engagés dans la décarbonisation comme JetBlue de manière pragmatique et opportune ', ajoute Dan Shapiro, cofondateur et PDG de Fidelis.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.