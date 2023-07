La décision de JetBlue Airways d'abandonner son alliance avec American Airlines a amélioré ses chances dans le procès concernant l'accord de 3,8 milliards de dollars pour l'achat de Spirit Airlines, mais pourrait ne pas être suffisante pour lui donner une victoire, selon les experts antitrust.

Dans sa plainte déposée en mars pour empêcher l'achat de Spirit par JetBlue, le ministère américain de la justice (DOJ) a cité à plusieurs reprises comme preuve l'alliance de JetBlue avec American dans les aéroports de New York et de Boston.

Qualifiant ce partenariat de "fusion de fait", le ministère de la justice a fait valoir que le projet d'achat de Spirit par JetBlue, un transporteur à très bas coûts basé en Floride, conduirait à une concentration accrue du secteur.

Mercredi, le PDG de JetBlue, Robin Hayes, a déclaré que la fin du partenariat avec American avait mis fin aux préoccupations "déplacées" du ministère de la justice et qu'elle serait utile lorsque l'affaire Spirit sera jugée en octobre.

Eleanor Fox, professeur de droit antitrust à la faculté de droit de l'université de New York, a déclaré que JetBlue aurait eu encore plus de mal à gagner le procès Spirit en s'alliant avec American, car cette alliance avait fait du transporteur un acteur plus important sur certains marchés.

"Cela augmente les chances de JetBlue-Spirit de gagner le procès", a déclaré Mme Fox.

L'ancien président de la Commission fédérale du commerce, William Kovacic, qui enseigne aujourd'hui à la faculté de droit de l'université George Washington, a déclaré que la compagnie aérienne avait dû choisir entre l'alliance et la fusion avec Spirit, car les deux ne pouvaient pas survivre à l'examen réglementaire.

L'alliance a permis à JetBlue d'accéder aux créneaux aéroportuaires et aux clients d'American, ce qui lui a permis d'ajouter de nouvelles liaisons et d'exploiter davantage de vols au départ des aéroports de New York et de Boston.

JetBlue, dont le siège est à New York, considère toutefois l'accord avec Spirit comme un moyen d'étendre sa présence sur le marché intérieur dans un contexte de pénurie persistante de main-d'œuvre et d'avions. JetBlue a essayé d'acheter Virgin America en 2016, mais a perdu au profit d'Alaska Air Group.

Pour répondre aux préoccupations antitrust, JetBlue a accepté le mois dernier de céder toutes les participations de Spirit à l'aéroport LaGuardia de New York à Frontier Group Holdings si elle réussit à conclure l'accord.

James Speta, professeur de droit à l'université Northwestern, n'est pas certain que la dissolution de la Northeast Alliance et la cession prévue suffiront à faire prévaloir JetBlue dans l'action en justice intentée par le ministère de la justice.

Selon lui, une combinaison JetBlue-Spirit modifierait "considérablement" le paysage des compagnies aériennes à bas prix aux États-Unis et entraînerait une consolidation plus poussée.

American, Delta, United et Southwest Airlines contrôlent près de 80 % du secteur aérien américain.

Dans son action en justice, le ministère de la justice a déclaré que l'acquisition de Spirit laisserait des dizaines de millions de voyageurs confrontés à des tarifs plus élevés et à moins d'options.

"Il y a encore des arguments à faire valoir contre la fusion", a déclaré M. Speta. (Reportage de Rajesh Kumar Singh à Chicago et Diane Bartz à Washington ; Reportage complémentaire de David Shepardson ; Rédaction de Richard Chang)