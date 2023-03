Le PDG de JetBlue défend l'accord avec Spirit et assure que les passagers économiseront de l'argent.

"Bien sûr, nous allons continuer à proposer des tarifs bas", a déclaré M. Hayes lors d'une interview accordée à Reuters. "L'argument selon lequel nous allons retirer des sièges et que les tarifs vont augmenter n'est pas valable. Nous allons rétablir la capacité", notamment en utilisant des avions plus grands sur les lignes existantes et en faisant voler les avions plus souvent.

Il a insisté sur le fait que JetBlue continuerait à servir les clients de Spirit qui achètent des billets à très bas prix après la fusion et a rejeté l'idée que les tarifs augmenteraient.