Sara Nelson, présidente de l'Association of Flight Attendants-CWA, a déclaré que l'accord avec Frontier Group "protège les emplois des agents de bord... et ouvre la voie à des négociations contractuelles efficaces qui permettent aux agents de bord de profiter des avantages de la fusion dès que possible".

Lundi, JetBlue a lancé une offre publique d'achat hostile entièrement en espèces pour Spirit, deux semaines après que le transporteur à bas prix ait rejeté une offre du grand rival.