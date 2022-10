Les actionnaires de Spirit Airlines votent en faveur de la fusion de 3,8 milliards de dollars avec JetBlue

La majorité des actionnaires de Spirit ont appuyé la transaction, mais les résultats complets du vote seront révélés plus tard dans un dépôt réglementaire auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, a déclaré le transporteur lors d'une réunion spéciale des actionnaires.

Spirit et JetBlue prévoient de conclure le processus réglementaire et de conclure la transaction au plus tard au cours du premier semestre de 2024.

JetBlue et Spirit sont confrontés à une lutte difficile pour obtenir l'approbation des régulateurs américains pour leur combinaison, après que Spirit ait parlé des chances de blocage de l'accord lorsqu'elle résistait à l'offre plus tôt.

Frontier Group Holdings Inc et JetBlue se sont livrés à une guerre d'enchères intense pour Spirit, afin de créer une compagnie aérienne combinée qui pourrait concurrencer les transporteurs américains traditionnels à un moment où l'industrie est confrontée à une pénurie de travailleurs et à des coûts élevés de kérosène.

Toutefois, Spirit, dont le siège est à New York, s'est rangé en juillet à l'offre révisée de JetBlue, un jour après avoir mis fin à son accord de fusion de 2,7 milliards de dollars avec Frontier.

Les actions de Spirit étaient en hausse de 0,7 % dans les échanges matinaux de mercredi.