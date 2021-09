JFE Holdings, Inc. : Début de mouvement 31/08/2021 | 08:45 Jordan Dufee 31/08/2021 | 08:45 achat En cours

Cours d'entrée : 1728¥ | Objectif : 2250¥ | Stop : 1440¥ | Potentiel : 30.21% Une impulsion haussière a été observée dernièrement sur JFE Holdings, Inc.. Cette configuration technique laisse supposer une poursuite de la dynamique haussière.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 2250 ¥. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts La société présente des multiples de résultat très attrayants.

Le titre présente un niveau de valorisation très faible avec une valeur d'entreprise estimée à 0.64 fois son chiffre d'affaires.

L'entreprise apparaît faiblement valorisée compte tenu de la valeur de son actif net comptable.

La société fait partie des valeurs de rendement avec un dividende attendu relativement important.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Les prévisions de chiffre d'affaires de la société ont été dernièrement revues à la hausse d'après le consensus des analystes qui couvrent le dossier.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

La société bénéficie de très fortes révisions à la hausse des bénéfices au cours des 4 derniers mois. En effet, ces dernières ont été récemment réajustées à la hausse et dans des proportions importantes.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la hausse au cours des quatre derniers mois.

Au cours des douzes derniers mois l'opinion des analystes a été fortement revue à la hausse.

Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Points faibles L'évolution attendue du chiffre d'affaires laisse supposer une croissance médiocre au cours des prochains exercices.

La croissance actuellement anticipée du Bénéfice Net par Action (BNA) de la société pour les prochains exercices est un point faible notable.

En pourcentage du chiffre d'affaires et sans tenir compte des dotations et amortissements, la société dispose de marges relativement réduites.

Les marges dégagées par la société sont relativement faibles.

Le groupe présente un endettement relativement élevé rapporté à son EBITDA.

Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.

Sous-secteur Acier - Autres Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. JFE HOLDINGS, INC. 80.67% 9 054 NUCOR CORPORATION 127.56% 35 549 ARCELORMITTAL 55.19% 34 991 TATA STEEL LIMITED 125.32% 23 662 POSCO 23.90% 21 558 NIPPON STEEL CORPORATION 69.28% 18 169 STEEL DYNAMICS, INC. 92.32% 14 337 CLEVELAND-CLIFFS INC. 0.00% 11 999 PUBLIC JOINT STOCK COMPANY .. 32.58% 10 866 COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIO.. 15.20% 9 751 HOA PHAT GROUP JOINT STOCK .. 60.57% 9 546

Données financières JPY USD EUR CA 2022 4 323 Mrd 39 288 M 33 275 M Résultat net 2022 238 Mrd 2 161 M 1 830 M Dette nette 2022 1 794 Mrd 16 305 M 13 810 M PER 2022 4,32x Rendement 2022 6,44% Capitalisation 1 028 Mrd 9 346 M 7 911 M VE / CA 2022 0,65x VE / CA 2023 0,66x Nbr Employés 64 371 Flottant 83,6% Prochain événement sur JFE HOLDINGS, INC. 29/09/21 Détachement de dividende intermédiaire Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 8 Dernier Cours de Cloture 1 785,00 JPY Objectif de cours Moyen 2 012,50 JPY Ecart / Objectif Moyen 12,7% Dirigeants et Administrateurs Koji Kakigi President, CEO & Representative Director Masashi Terahata CFO, Representative Director & Executive VP Masami Yamamoto Independent Outside Director Naosuke Oda Director Hajime Ohshita Director