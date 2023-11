JFE Steel, le numéro 2 de la sidérurgie japonaise, a l'intention de construire un nouveau four électrique à arc à grande échelle pour remplacer le haut fourneau numéro 2 de son usine de Kurashiki, dans l'ouest du Japon, vers 2027, afin de réduire les émissions de dioxyde de carbone (CO2), a déclaré son président mercredi.

La sidérurgie - l'un des processus de production industrielle les plus gourmands en CO2 - est soumise à des pressions pour réduire les émissions de CO2 afin de contribuer à la lutte contre le changement climatique.

JFE, une unité de JFE Holdings, vise à réduire ses émissions de 30 % d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 2013.

JFE envisage de construire un four électrique pouvant produire 2 millions de tonnes d'acier de qualité supérieure par an vers 2027, lorsque l'unité n° 2 devra être remise à neuf, a déclaré le président de JFE, Yoshihisa Kitano.

Il a indiqué que le four électrique réduirait les émissions de CO2 de 2,6 millions de tonnes par an par rapport aux niveaux actuels émis par le haut fourneau.

"Nous envisageons de construire l'un des plus grands fours à arc électrique du monde pour produire de l'acier de haute qualité destiné à la fabrication de tôles d'acier pour l'industrie automobile et électrique", a déclaré M. Kitano aux journalistes et aux analystes. Actuellement, ce type d'acier est produit dans des hauts fourneaux.

JFE prévoit d'importer des Émirats arabes unis (EAU) des matières premières sidérurgiques à faible teneur en carbone, ou "fer réduit", produites à l'aide de gaz naturel et d'un système de stockage du carbone (CCS).

Le fer réduit est produit en éliminant l'oxygène du minerai de fer pour obtenir du fer métallique sans le faire fondre.

"En utilisant des matériaux à faible teneur en carbone, nous voulons mettre en place le premier système mondial d'approvisionnement à grande échelle en acier vert de qualité supérieure, comparable à la méthode du haut fourneau", a-t-il déclaré.

En juillet, JFE a signé un protocole d'accord avec la maison de commerce japonaise Itochu et Emirates Steel Arkan, le plus grand sidérurgiste des Émirats arabes unis, afin de créer une chaîne d'approvisionnement en fer vert.

JFE travaille également au développement de nouvelles méthodes d'élaboration de l'acier plus propres dans les hauts fourneaux en utilisant l'hydrogène et la méthanisation, mais l'utilisation du four électrique à arc est une solution réalisable et rapide pour réduire les émissions pendant la période de transition, a déclaré M. Kitano.