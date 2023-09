JFE Holdings, Inc. est une société holding organisée autour de 3 pôles d'activités : - fabrication de produits d'aciers (63,9% du CA) : plaques, profilés, tubes, produits d'aciers laminés, etc. ; - négoce de produits d'aciers, de métaux non ferreux, de produits chimiques, de machines et de navires (24,7%) ; - prestations d'ingénierie (11,4%) : conception, développement et construction d'infrastructures et d'équipements industriels à destination des secteurs de l'énergie, de l'environnement et de la sidérurgie.

Secteur Acier