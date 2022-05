Nouvelle baisse en vue en Europe pour démarrer la semaine

Données financières JPY USD EUR CA 2022 4 404 Mrd 33 812 M 31 915 M Résultat net 2022 271 Mrd 2 079 M 1 962 M Dette nette 2022 1 812 Mrd 13 910 M 13 130 M PER 2022 3,39x Rendement 2022 8,78% Capitalisation 918 Mrd 7 046 M 6 651 M VE / CA 2022 0,62x VE / CA 2023 0,58x Nbr Employés 64 371 Flottant 85,9% Graphique JFE HOLDINGS, INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique JFE HOLDINGS, INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 9 Dernier Cours de Clôture 1 594,00 JPY Objectif de cours Moyen 2 028,89 JPY Ecart / Objectif Moyen 27,3% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Koji Kakigi President, CEO & Representative Director Masashi Terahata Executive Vice President Masami Yamamoto Independent Outside Director Yoshiko Ando Independent Outside Director Nobumasa Kemori Independent Outside Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) JFE HOLDINGS, INC. 8.66% 7 046 NUCOR 19.62% 37 458 ARCELORMITTAL -6.48% 24 924 TATA STEEL LIMITED 15.55% 20 394 POSCO HOLDINGS INC. 4.19% 17 053 STEEL DYNAMICS, INC. 28.34% 15 361