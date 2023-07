JFrog Ltd. est un fournisseur d'une plateforme DevOps universelle, hybride et de bout en bout. La plateforme CSRM (Continuous Software Release Management) de la société permet aux organisations de fournir en continu des mises à jour logicielles sur n'importe quel système. Sa plateforme sert de passerelle entre le développement et le déploiement de logiciels, ouvrant la voie au paradigme DevOps moderne. La société a développé un référentiel de paquets universel, JFrog Artifactory, pour transformer fondamentalement la manière dont le cycle de publication des logiciels est géré. Son approche de la mise à disposition des logiciels basée sur les paquets a permis de créer la catégorie de CSRM, permettant aux mises à disposition de logiciels d'être continues et aux logiciels d'être toujours à jour. Elle permet aux organisations de stocker tous les types de paquets dans un référentiel commun où ils peuvent être édités, suivis et gérés. Sa plate-forme unifiée relie tous les processus de publication de logiciels impliqués dans la création et la publication de logiciels, ce qui permet la GCRS.

Secteur Logiciels