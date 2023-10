JG Summit Holdings, Inc. est une société de portefeuille. Les secteurs d'activité de la société comprennent l'alimentation, l'agro-industrie et les produits de base, le transport aérien, l'immobilier et l'hôtellerie, la pétrochimie, les services bancaires et d'autres activités supplémentaires. Son segment Produits alimentaires, agro-industriels et matières premières est engagé dans la fabrication de snacks et la mouture de farine, entre autres. Son segment Transport aérien est engagé dans les services de transport aérien. Son segment immobilier et hôtelier est engagé dans la propriété, le développement, la location et la gestion de centres commerciaux, ainsi que dans la propriété et l'exploitation d'hôtels de premier ordre dans les villes philippines, entre autres. Son segment Pétrochimie est un fabricant de polyéthylène et de polypropylène, entre autres. Son segment Banque est engagé dans des opérations bancaires commerciales. Son segment Autres activités complémentaires propose, entre autres, la gestion d'actifs et la négociation de titres. La société exerce ses activités dans toutes les Philippines, mais principalement dans et autour de Metro Manila où elle est basée.

Secteur Conglomérats spécialisés dans les biens de consommation