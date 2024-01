Jhandewalas Foods Limited est une société basée en Inde qui fabrique des produits alimentaires et diététiques. La société est principalement impliquée dans la fabrication de produits alimentaires transformés. Son portefeuille de produits comprend le ghee de buffle, le ghee de vache, le ghee de vache A2 Gir, le ghee de buffle de qualité supérieure, le kesar (safran), le poha (riz aplati), le mangodi, le papad, l'huile d'arachide raffinée, les pâtes, les variétés de chutney, le chai (thé) masala et le poha masala, les épices indiennes, le pré-mélange de chilla et le mélange de rava-idli. La société fabrique et commercialise ses produits sous les marques Naman, Godhenu, Nutri Flakes, Sweet Bites, Yumm Yoo et Polki. Ses chutneys comprennent le chutney au tamarin, le chutney au fenugrec et aux raisins secs, et le chutney à l'ail. Ses produits masala comprennent le chole masala, le pav bhaji masala, le sambar masala et l'achari masala. Ses produits pré-mélangés comprennent le pré-mélange chilla et le pré-mélange rava idli. Ses produits khichadi comprennent le satvik khichadi et le masala khichdi.

Secteur Transformation des aliments