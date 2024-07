Jiangling Motors Corporation, Ltd. est une société basée en Chine qui se consacre principalement à la production et à la vente de véhicules commerciaux, de véhicules utilitaires sport (SUV) et de composants connexes. Les principaux produits de la société comprennent les camions légers de la série JMC, les camions lourds, les camionnettes, les SUV Yusheng, les SUV de la marque Ford et les véhicules commerciaux de la marque Ford, entre autres. La société est également impliquée dans la production et la vente de moteurs, de pièces moulées et d'autres composants. La société distribue ses produits principalement sur le marché national.

Secteur Fabricants de voitures et camions