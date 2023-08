Jiangsu Asia-Pacific Light Alloy Technology Co., Ltd. est une société chinoise principalement engagée dans la recherche et le développement, la production et la distribution de produits d'extrusion en aluminium pour l'automobile et d'autres produits d'extrusion industriels, ainsi que dans la fourniture de services connexes. La société fournit principalement des tuyaux en aluminium de précision pour l'automobile, des sections structurelles à usage spécial, des barres et autres, y compris des tuyaux de climatisation, des tuyaux de réservoir d'eau, des tuyaux composites, des bobines, des profilés, des barres et des profilés en aluminium pour les systèmes de freinage, entre autres. Les produits de la société sont principalement utilisés dans les systèmes d'échange thermique des automobiles, les systèmes de châssis, les systèmes de suspension, les systèmes de freinage, les climatiseurs commerciaux, les équipements de communication et autres. La société distribue ses produits sur les marchés nationaux et internationaux.

Secteur Aluminium