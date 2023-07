Jiangsu Azure Corp, anciennement Jiangsu Aucksun Co Ltd, est une entreprise basée en Chine qui fournit principalement des produits technologiques tels que des piles au lithium et des puces à diodes électroluminescentes (DEL). La société opère à travers trois segments. Le segment des piles au lithium est principalement engagé dans la fabrication de piles au lithium de puissance ternaires cylindriques. Le segment des plaquettes et puces épitaxiales à LED est principalement engagé dans la fabrication et la vente de plaquettes et puces épitaxiales à LED. Le segment de la logistique des métaux consiste en une activité de distribution active et de vente sur commande de ses produits, notamment l'acier galvanisé, l'acier galvanisé à chaud, l'acier laminé à froid et l'aluminium. La société, par l'intermédiaire de sa filiale, est également engagée dans des activités de prêts et de garanties externes. La société exerce principalement ses activités sur les marchés nationaux.

Secteur Equipements et composants électriques