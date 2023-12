Jiangsu Canlon Building Materials Co.,Ltd. est une entreprise basée en Chine qui se consacre principalement à la recherche, au développement, à la production et à la vente de nouveaux matériaux d'étanchéité pour la construction. Les principaux produits de l'entreprise sont classés en membrane d'étanchéité, revêtements imperméables et matériaux d'étanchéité, y compris les rouleaux à base d'asphalte, la membrane polymère, les revêtements de polyuréthane et autres revêtements, le ruban adhésif et l'adhésif spécial pour atelier de réparation. Les produits de la société sont principalement utilisés dans les trains à grande vitesse, les métros, les tunnels, la défense aérienne, les couloirs souterrains, les aéroports, l'énergie nucléaire, la conservation de l'eau, les dépôts de céréales et autres installations publiques, les projets d'infrastructure et la construction civile industrielle. La société distribue ses produits principalement sur le marché intérieur.

Secteur Matériaux de construction