Les raffineurs chinois augmentent leur production de diesel pour profiter des marges d'exportation robustes

Les deux plus grands raffineurs du monde - les États-Unis et la Chine - traitent davantage de brut pour répondre à la hausse de la consommation de diesel dans le monde cet hiver, car les pays se tournent vers le pétrole pour le chauffage, au détriment du gaz naturel plus coûteux. L'augmentation de la production pourrait également refroidir les prix des autres produits pétroliers, notamment de l'essence, et réduire les marges globales de raffinage.

Le débit de pétrole brut de la Chine pourrait augmenter de 500 000 barils par jour (bpj), soit de 4 % ce mois-ci par rapport à octobre, alors que deux nouvelles raffineries - PetroChina Guangdong Petrochemical et la société privée Shenghong Petrochemical - se préparent à démarrer leurs activités, ont déclaré à Reuters trois sources industrielles basées à Pékin.

Cependant, la moitié de l'augmentation proviendra toujours du plus grand raffineur d'Asie, Sinopec, a déclaré l'une d'entre elles, car il augmente sa production pour produire plus de diesel et accroître ses exportations de carburant.

"On estime que la production de brut augmentera à environ 14,4 millions de bpj en novembre", a déclaré l'analyste principale Daphne Ho du cabinet de conseil Wood Mackenzie.

Cela se compare à environ 13,8 millions de bpd de débit en septembre. Les données officielles de production pour octobre seront publiées le 15 novembre.

Les principales usines côtières de Sinopec devraient augmenter modérément leur débit ou prolonger les taux de fonctionnement élevés à partir d'octobre, avec une production orientée vers le diesel au détriment de l'essence, ont déclaré des sources de la société à Reuters.

"La demande d'essence n'est pas bonne mais les stocks de diesel sont minces. Le mandat du siège est donc de stimuler la production de diesel pour approvisionner le marché intérieur et aussi pour augmenter les exportations", a déclaré l'une des sources de Sinopec.

Un porte-parole de Sinopec a refusé de commenter.

Pour stimuler davantage l'offre, le plus grand raffineur privé de Chine, Zhejiang Petroleum and Chemical Co (ZPC), augmente la production de diesel en réduisant la production pétrochimique.

EXPORTATIONS

Avec l'augmentation de la production, les exportations de diesel, d'essence et de carburant d'aviation pourraient atteindre 6 millions de tonnes en novembre, soit le niveau le plus élevé depuis les premiers jours de COVID-19 en avril 2020, selon les estimations des analystes et des sources industrielles basées en Chine.

Les exportations de diesel pourraient atteindre 1,8 million à 2,2 millions de tonnes pour le mois, le plus haut depuis juin 2021, selon les estimations de Wood Mackenzie, JLC et Refinitiv, car les raffineurs sont attirés par les bénéfices du raffinage du gasoil, ou diesel, qui ont plus que triplé en Asie cette année.

GRAPHIQUE : Marges des produits pétroliers en Asie (https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/ce/znvnbdanbvl/Oil%20products%20margins.PNG)

Les expéditions chinoises sont principalement destinées à l'Asie du Sud-Est en octobre et novembre, selon les données de Refinitiv et Kpler, car la fenêtre d'arbitrage - qui détermine si une marchandise peut être expédiée d'une région géographique à une autre avec un bénéfice - vers l'Ouest est fermée.

Les exportations d'essence pourraient augmenter jusqu'à 2 millions de tonnes - un niveau vu pour la dernière fois il y a deux ans - car les ventes à l'étranger sont toujours plus lucratives par rapport au marché local, selon le cabinet de conseil chinois JLC et deux sources commerciales basées en Chine.

"Les raffineurs se sont empressés d'utiliser les quotas (d'exportation), attirés par les bonnes marges, tandis que la tiédeur de la demande intérieure a été un autre facteur de poussée", a déclaré une source commerciale basée à Pékin.

La Chine s'en tient à une politique stricte de confinement du COVID-19 depuis presque trois ans, alors même que les dommages économiques s'accumulent et que la frustration à l'égard de Pékin s'accroît. Les bouclages sont devenus plus fréquents et les frontières chinoises restent pour la plupart fermées, ce qui a nui aux ventes d'essence et de carburant d'aviation sur le marché intérieur.