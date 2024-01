Jiangsu Favored Nanotechnology Co Ltd est une entreprise chinoise qui se consacre principalement à la recherche, au développement et à la préparation de nanofilms. Elle fournit à ses clients des nanofilms, des services d'enduction et des équipements de nano-enduction. Les principaux produits de l'entreprise comprennent des nanofilms monocouches bloquant les liquides, des nanofilms bicouches étanches aux liquides et aux gaz, des nanofilms multicouches résistant à la corrosion et des équipements de nanorevêtement. Ses produits sont principalement utilisés dans l'électronique grand public, comme les téléphones portables, les écouteurs, les lecteurs électroniques, les appareils électroniques portables et les drones.

Secteur Produits chimiques de base