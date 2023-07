Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. est spécialisé dans la recherche, le développement, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques. L'activité s'organise essentiellement autour de 5 familles de produits : - médicaments anti-tumoraux (n° 1 chinois) ; - médicaments anesthésiques ; - agents de contraste : utilisés en imagerie médicale ; - médicaments anti-inflammatoires ; - médicaments pour le traitement des maladies cardiovasculaires.

Secteur Produits pharmaceutiques