Jiangsu Hengxing New Material Technology Co. Ltd (SHSE:603276) annonce un rachat d'actions pour une valeur de 30 millions CNY. (SHSE:603276) annonce un programme de rachat d'actions. Dans le cadre de ce programme, la société rachètera jusqu'à 30 millions CNY de ses actions. Le prix de rachat ne dépassera pas 150 % du cours moyen des actions de la société au cours des 30 jours de bourse précédant l'adoption par le conseil d'administration de la résolution de rachat d'actions.

Les actions rachetées seront utilisées pour maintenir la valeur et les droits des actionnaires. Les rachats seront financés par les fonds propres de la société. La période de rachat ne dépassera pas 3 mois.