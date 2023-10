JIANGSU HUIFENG BIO AGRICULTURE CO, LTD, anciennement JIANGSU HUIFENG AGROCHEMICAL CO, LTD, est une société chinoise principalement engagée dans la recherche, le développement, la fabrication et la distribution de pesticides et de formulations agricoles. Les principaux produits de la société sont, entre autres, les fongicides, les pesticides, les herbicides, les régulateurs de cultures, les produits chimiques fins et les intermédiaires chimiques. La société est également impliquée dans l'entreposage, le transport et le commerce de pétrole et de produits chimiques en vrac, ainsi que dans la vente de semences de céréales. La société distribue ses produits sur le marché national et sur les marchés étrangers.

Secteur Produits chimiques de base