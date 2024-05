Jiangsu Jujie Microfiber Technology Group Co., Ltd. est une société basée en Chine qui se consacre principalement à la fabrication de produits en fibres composites. La société se concentre sur la recherche, le développement, la fabrication et la vente de tissus en fibres composites ultrafines et de produits finis. Les produits de la société comprennent des produits finis en microfibres, des tissus en microfibres imitant le cuir, des tissus fonctionnels en microfibres et des produits de nettoyage sans poussière en microfibres. Les produits finis en microfibres ont été lancés dans des séries de textiles pour la maison et pour le sport. Les tissus en microfibre imitant le cuir sont principalement utilisés dans de nombreux domaines tels que la mode, l'ameublement, les intérieurs automobiles et les matériaux pour chaussures. Les tissus fonctionnels en microfibre sont principalement utilisés dans les serviettes de sport en microfibre, les équipements auxiliaires de sport et les vêtements décontractés. Les produits de nettoyage sans poussière en microfibres sont principalement utilisés dans les cristaux liquides LED, les lentilles d'appareil photo, les semi-conducteurs, les circuits intégrés, etc. L'entreprise distribue ses produits sur le marché national et sur les marchés étrangers.

Secteur Textiles et Cuirs