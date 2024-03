Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co., Ltd. est une société basée en Chine, principalement engagée dans la recherche et le développement, la production et la distribution de produits pharmaceutiques. La société fournit des capsules, des liquides oraux, des granulés, des électuaires, des comprimés, des pilules, des patchs et des injections. Les produits de la société sont utilisés en gynécologie, orthopédie, cardiovasculaire et cérébro-vasculaire, anti-infectieux, anti-tumoral et autres. La société distribue ses produits principalement sur les marchés nationaux.

Secteur Produits pharmaceutiques