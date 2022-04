Jiangsu King's Luck Brewery Joint-Stock Co., Ltd. : De retour sur un support long terme

Données financières CNY USD EUR CA 2022 7 858 M 1 209 M 1 121 M Résultat net 2022 2 433 M 374 M 347 M Tréso. nette 2022 5 436 M 836 M 776 M PER 2022 22,4x Rendement 2022 1,54% Capitalisation 55 121 M 8 478 M 7 865 M VE / CA 2022 6,32x VE / CA 2023 5,09x Nbr Employés - Flottant 36,6% Prochain événement sur JIANGSU KING'S LUCK BREWERY JOINT-STOCK CO., LTD. 30/04/22 Q1 2022 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 13 Dernier Cours de Clôture 44,21 CNY Objectif de cours Moyen 56,19 CNY Ecart / Objectif Moyen 27,1% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Xiang Yue Gu General Manager & Vice Chairman Wei Dong Wang CFO, Secretary, Director & Deputy General Manager Cong Chun Ni Chairman-Supervisory Board Shi Long Luo Independent Director Wei Ping Zhang Independent Director