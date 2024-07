Jiangsu Leili Motor Co. est une entreprise chinoise qui se consacre principalement à la recherche, au développement, à la fabrication et à la vente de micromoteurs d'appareils électroménagers et de composants intelligents, ainsi que de moteurs automobiles et de pièces détachées. Les principaux produits de l'entreprise comprennent des moteurs et des composants de climatisation, des moteurs et des composants de lave-linge, des moteurs et des composants de réfrigérateur, des pompes de circulation pour lave-vaisselle, des moteurs de tapis roulant, ainsi que des accessoires et des composants automobiles. L'entreprise distribue ses produits sur le marché national et sur les marchés étrangers

Secteur Equipements et composants électriques