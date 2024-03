JIANGSU LIDAO NEW MATERIAL CO., LTD. est une société basée en Chine, principalement engagée dans la recherche, le développement, la production et la vente de produits en aluminium. Les principaux produits de la société comprennent l'aluminium revêtu de couleur pour l'industrie de la construction, l'aluminium revêtu de couleur pour l'emballage alimentaire et l'aluminium de coupe de finition. Les produits de la société sont utilisés dans les matériaux de construction, l'emballage alimentaire, le transport et les appareils électroniques. La société distribue ses produits sur le marché national et sur les marchés étrangers.

Secteur Aluminium