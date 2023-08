JIANGSU LIHUA ANIMAL HUSBANDRY CO., LTD. est une société basée en Chine qui se consacre principalement à l'élevage et à la vente de poulets à plumes jaunes, de porcs et d'oies. Les principaux produits de la société comprennent des poulets commerciaux, des reproducteurs éliminés, des poulets, des œufs, des produits congelés, des porcs commerciaux, des porcelets, des oies et autres. La société exerce ses activités principalement sur le marché intérieur.

Secteur Pêche et agriculture