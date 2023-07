Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co., LTD est une société basée en Chine dont l'activité principale est la production et la vente de préparations pharmaceutiques. La société propose ses produits pharmaceutiques dans quatre catégories, à savoir les médicaments anesthésiques, notamment les injections de midazolam et les préparations pharmaceutiques à base d'émulsion grasse d'étomidate ; les médicaments psychiatriques, notamment les comprimés de rispéridone ; les médicaments neurologiques, notamment les gélules de gabapentine ; les médicaments en vrac, notamment le fénofibrate et le nitrate de miconazole. La société est également engagée dans le commerce de produits pharmaceutiques. Par l'intermédiaire de ses filiales, la société est également engagée dans des activités médicales sur Internet. La société distribue ses produits sur le marché national et sur les marchés étrangers.

Secteur Produits pharmaceutiques