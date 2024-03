Jiangsu Pacific Precision Forging Co. est une société basée en Chine qui se consacre principalement à la recherche et au développement, à la production et à la vente d'engrenages de forgeage de précision pour l'automobile et d'autres pièces forgées de précision. Les principaux produits de l'entreprise sont les engrenages latéraux de différentiel et les engrenages planétaires, l'arbre de transmission automobile, le blocage électronique de différentiel (EDL), les couronnes de synchronisation, les pièces de moyeu de plaque d'embrayage, l'arbre central de moteur des véhicules à énergie nouvelle et les petits ensembles de système d'entraînement des véhicules à énergie nouvelle, les engrenages de machines agricoles haut de gamme. La société distribue ses produits sur le marché intérieur et sur les marchés étrangers.