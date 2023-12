Jiangsu Recbio Technology Co., Ltd. a annoncé que le nouveau vaccin recombinant avec adjuvant contre le zona REC610, développé indépendamment par la Société, a récemment obtenu des résultats positifs dans l'analyse intermédiaire de l'essai clinique de première administration à l'homme (" FIH ") aux Philippines. Auparavant, la société avait mené un essai clinique de REC610 contrôlé par GSK Shingrix aux Philippines. Les résultats de l'analyse intermédiaire (IA) ont montré que REC610 présentait un profil d'innocuité et de tolérabilité globalement favorable chez des participants sains âgés de 40 ans et plus après deux doses de vaccination.

REC610 a induit de fortes réponses immunitaires humorales et cellulaires spécifiques au gE, qui étaient évidentes après la première vaccination et ont atteint leur maximum 30 jours après la seconde vaccination. Les réponses immunitaires humorales et cellulaires étaient comparables entre REC610 et le groupe Shingrix, et le niveau de réponse immunitaire dans le groupe REC610 était numériquement plus élevé que dans le groupe Shingrix. Sécurité : REC610 a présenté un bon profil de sécurité avec le schéma de vaccination à deux doses.

REC610 est équipé d'un nouvel adjuvant, le BFA01, développé indépendamment par la Société, qui peut favoriser la production de niveaux élevés de cellules T CD4+ et d'anticorps spécifiques de la glycoprotéine E (gE) du VZV. REC610 est destiné à prévenir le zona chez les adultes âgés de 40 ans et plus, soit environ 700 millions de personnes. Seul le Shingrix de GlaxoSmithKline, le nouveau vaccin recombinant avec adjuvant, est commercialisé en Chine, et il existe une forte demande de substitution.

REC610 a reçu un avis d'approbation d'essai clinique de médicament (numéro d'avis : 2023LP02151) émis par l'Administration nationale des produits médicaux en octobre 2023, et est approuvé pour une utilisation en tant que produit biologique préventif 3.3 dans ses essais cliniques de phase I et de phase III menés en Chine. La société adoptera à court terme un essai clinique de phase I randomisé, en double aveugle et contrôlé en parallèle sur 180 sujets adultes sains âgés de 40 ans et plus en Chine continentale afin d'évaluer la sécurité, la tolérabilité et l'immunogénicité de REC610.