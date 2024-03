Jiangsu Recbio Technology Co Ltd est une entreprise chinoise qui se consacre principalement à la recherche et au développement de vaccins. La société dispose d'un portefeuille de vaccins en phase clinique et préclinique, et son portefeuille de vaccins contre le virus du papillome humain (VPH) comprend le vaccin recombinant 9-valent contre le VPH REC603, les vaccins recombinants 9-valents contre le VPH REC601 et REC602, le vaccin recombinant quadrivalent contre le VPH REC604a, et le vaccin recombinant 9-valent contre le VPH REC604b. L'entreprise participe également au développement des vaccins Covid-19. La société distribue principalement ses produits sur le marché national.

Secteur Produits pharmaceutiques