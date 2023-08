Jiangsu Safety Group Co Ltd, anciennement Jiangsu Safety Wire Rope Co Ltd, est une société basée en Chine qui se consacre principalement à la recherche, au développement, à la production et à la vente de câbles et d'élingues en acier spécial. Les principaux produits de la société sont les câbles en acier pour ascenseurs, les câbles en acier pour levage, les élingues en câble métallique, les élingues en fibre synthétique pour courroies de levage et les accessoires. Les produits de la société sont largement utilisés dans les ascenseurs, les machines de construction, les terminaux portuaires, les mines de charbon, le génie maritime, les navires, le sauvetage en mer, la logistique et l'entreposage, entre autres.

Secteur Acier