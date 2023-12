Jiangsu Sidike New Materials Science & Technology Co., Ltd est une société basée en Chine qui se consacre principalement au commerce de matériaux composites à revêtement fonctionnel. L'activité de la société comprend la recherche, le développement, la fabrication et la vente de matériaux composites à revêtement fonctionnel. Les principaux produits de la société comprennent des matériaux de films fonctionnels, des matériaux adhésifs de qualité électronique, des matériaux composites de gestion thermique et des matériaux d'emballage sous film, principalement utilisés dans les produits électroniques tels que les téléphones intelligents, les tablettes, les ordinateurs portables, les appareils portables et l'électronique automobile. La société exerce ses activités sur les marchés nationaux et étrangers.

Secteur Produits chimiques de base