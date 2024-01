Jiangsu Tongguang Electronic Wire & Cable Co., Ltd. a approuvé, lors de l'assemblée générale extraordinaire de 2023 tenue le 29 décembre 2023, l'élection et la nomination d'administrateurs non indépendants, le système de vote cumulatif s'appliquant : Zhang Zhong, administrateur non indépendant ; Élection et nomination d'administrateurs indépendants, système de vote cumulatif applicable : Tang Zhengguo, administrateur indépendant ; He Jinghan, administrateur indépendant ; Li Yuanhui, administrateur indépendant.