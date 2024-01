Jiangsu Xinquan Automotive Trim Co., Ltd. est une société basée en Chine dont l'activité principale est la fabrication et la vente de pièces de carrosserie automobile. Les principaux produits de la société comprennent l'assemblage de tableaux de bord, l'assemblage de meubles à dossiers suspendus, l'assemblage de panneaux intérieurs de porte, l'assemblage de plaques de protection de colonne, l'assemblage de pare-chocs de sécurité, l'assemblage de couvercles de canaux de gouttière et d'autres accessoires. Les produits de la société ont été appliqués sur des véhicules commerciaux et des véhicules de tourisme.