Jiangsu Xiuqiang Glasswork Co., Ltd. est une société chinoise principalement engagée dans la transformation profonde du verre et l'exploitation, la gestion des jardins d'enfants. La société opère à travers deux segments principaux. Le segment de la transformation profonde du verre est principalement impliqué dans la recherche, le développement, la fabrication et la vente de produits de transformation profonde du verre, notamment le verre pour appareils électroménagers, le verre ménager, le verre photovoltaïque et le verre de couverture des écrans d'affichage. Le segment Exploitation et gestion des jardins d'enfants est principalement impliqué dans l'acquisition de jardins d'enfants et la fourniture de plans de solutions intégrées pour les jardins d'enfants.

Secteur Matériaux de construction