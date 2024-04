Les actions de la Chine continentale et de Hong Kong ont légèrement augmenté jeudi, le sentiment du marché s'étant amélioré après que les stratèges des sociétés d'investissement mondiales ont revu à la hausse leurs opinions sur les actions chinoises.

** HSBC a déclaré jeudi que ses fonds avaient acquis une exposition significative aux actions de la Chine continentale.

"Les fonds des marchés émergents mondiaux (GEM) sont revenus sur leur sous-pondération de la Chine continentale et sont devenus neutres, tandis que l'exposition des fonds asiatiques au marché est maintenant à son plus haut niveau depuis sept mois", ont déclaré les stratèges de HSBC dans une note.

** En début de semaine, les analystes d'UBS ont prévu que les investisseurs étrangers reviendraient progressivement sur le marché chinois via le Stock Connect à mesure que le sentiment du marché et l'environnement macroéconomique s'améliorent. Les stratèges de la banque ont relevé les actions du MSCI China à "surpondérer". ** À la mi-journée, l'indice Shanghai Composite était en hausse de 0,17% à 3 049,90 points. ** L'indice chinois CSI300 a progressé de 0,24%, avec un sous-indice du secteur financier en hausse de 0,59%, le secteur de la consommation de base en baisse de 0,2%, l'indice immobilier en hausse de 1,07% et le sous-indice des soins de santé en hausse de 1%. ** Les actions H chinoises cotées à Hong Kong ont progressé de 0,47% à 6 129,01, tandis que l'indice Hang Seng a augmenté de 0,55% à 17 295,93. ** L'indice plus petit de Shenzhen était en hausse de 0,45%, l'indice ChiNext Composite des start-ups était en hausse de 0,33% et l'indice STAR50 de Shanghai, axé sur la technologie, était en baisse de 0,21%. ** Dans la région, l'indice MSCI des actions asiatiques hors Japon a reculé de 0,47 %, tandis que l'indice japonais Nikkei a baissé de 2,01 %. ** Le yuan était coté à 7,2469 pour un dollar américain, soit 0,01% de moins que la clôture précédente de 7,2461. ** Les gains les plus importants de l'indice principal Shanghai Composite ont été réalisés par Ninebot Ltd, en hausse de 16,94%, suivi par Arctech Solar Holding Co Ltd, en hausse de 11,81%, et Jiangsu Yabang Dyestuff Co Ltd, en hausse de 10,21%. ** Les plus grands perdants de l'indice de Shanghai sont XiAn Qujiang Cultural Tourism Co Ltd, en baisse de 10%, suivi par Zhejiang Biyi Electric Appliance Co Ltd, en baisse de 10%, et Zhejiang Yingfeng Technology Co Ltd, en baisse de 9,928%. (Rapporté par Shanghai Newsroom ; édité par Mrigank Dhaniwala)