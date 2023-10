Photocure ASA a annoncé que son partenaire Asieris Pharmaceuticals a fait part de son intention de dévoiler les premiers résultats de l'essai clinique de phase III d'Hexvix® (APL-1706) en Chine. Les résultats de l'essai clinique pivot ont été sélectionnés comme "late-breaking abstract" pour le 43ème Congrès de la Société Internationale d'Urologie (SIU) à Istanbul, Turquie, ce mois-ci. Les résultats de l'étude clinique seront présentés pour la première fois sous la forme d'un ePoster oral le 12 octobre 2023 à 13h45, heure locale.

L'étude est une étude de phase III prospective, autocontrôlée et multicentrique destinée à confirmer les résultats d'essais cliniques antérieurs concernant la sécurité et les avantages de la cystoscopie en lumière bleue (BLC) 4K haute définition avec Hexvix par rapport à la cystoscopie en lumière blanche (WLC) dans le diagnostic du cancer de la vessie non invasif sur le plan musculaire (NMIBC) au sein d'une population chinoise. Le critère d'évaluation principal de l'étude est le taux de détection supplémentaire d'une ou plusieurs lésions, y compris des tumeurs aux stades de carcinome in situ (CIS), Ta et T1, par l'APL-1706 BLC par rapport à la WLC. Comme indiqué précédemment, l'étude a atteint son objectif principal de recherche en août 2023 et les résultats complets devraient être soumis aux autorités de réglementation chinoises à l'appui d'une demande de nouveau médicament (NDA) dans les mois à venir.

Asieris Pharmaceuticals est une société biopharmaceutique internationale spécialisée dans la découverte, le développement et la commercialisation de médicaments innovants pour le traitement des tumeurs génito-urinaires et d'autres maladies connexes. En janvier 2021, Asieris a conclu un accord de licence avec Photocure ASA pour obtenir les droits exclusifs d'enregistrement et de commercialisation d'Hexvix en Chine continentale et à Taïwan. Le cancer de la vessie est une maladie coûteuse, potentiellement évolutive, pour laquelle les patients doivent subir de multiples cystoscopies en raison du risque élevé de récidive.

Il est urgent d'améliorer le diagnostic et la prise en charge du cancer de la vessie, dans l'intérêt des patients et des systèmes de santé. Le cancer de la vessie est classé en deux types, le cancer de la vessie non invasif sur le plan musculaire (NMIBC) et le cancer de la vessie invasif sur le plan musculaire (MIBC), en fonction de la profondeur de l'invasion dans la paroi de la vessie. Le NMIBC reste dans la couche interne des cellules qui tapissent la vessie.

Ces cancers sont les plus fréquents (75 %) de tous les cas de CB et comprennent les sous-types Ta, carcinome in situ (Cis) et lésions T1. Dans le cas du MIBC, le cancer s'est développé dans les couches plus profondes de la paroi de la vessie. Ces cancers, y compris les sous-types T2, T3 et T4, sont plus susceptibles de se propager et sont plus difficiles à traiter.