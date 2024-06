JIANGSU YUXING FILM TECHNOLOGY CO. est une société chinoise qui se consacre principalement à la recherche, au développement, à la production et à la vente de films fonctionnels en polyester d'épaisseur moyenne. Les principaux produits de la société comprennent le film polyester à usage général et le film polyester fonctionnel. Les produits de la société sont principalement utilisés dans les matériaux de support de l'énergie solaire, l'isolation électrique, l'affichage optique et les machines textiles. La société distribue ses produits principalement sur le marché intérieur.

Secteur Produits chimiques de base