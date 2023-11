JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO. LTD. est une société basée en Chine, principalement engagée dans la recherche et le développement, la fabrication et la distribution d'équipements médicaux. La société fournit des produits de soins de réadaptation, des produits d'approvisionnement en oxygène médical et des séries d'équipements médicaux cliniques, y compris des équipements électroniques médicaux, des équipements de diagnostic médical et de réadaptation, des équipements d'imagerie médicale, des fauteuils roulants/des produits d'aide à la marche, des moniteurs électroniques de pression sanguine, des inhalateurs d'oxygène, ainsi que des instruments gynécologiques et obstétriques, entre autres. Elle distribue ses produits sur le marché national et sur les marchés étrangers.