Jiangxi Copper Company Limited est une société basée en Chine, principalement active dans l'extraction, la fusion et le traitement du cuivre. La société est également active dans l'extraction et le traitement des métaux précieux et des métaux dissipés, dans l'industrie chimique du soufre et dans les activités financières et commerciales. Les produits de la société comprennent le cuivre cathodique, l'or, l'argent, l'acide sulfurique, les barres de cuivre, les feuilles de cuivre, le sélénium, le tellure, le rhénium, le bismuth et d'autres. La société exerce principalement ses activités en Chine continentale et à Hongkong.

Secteur Exploitations minières et métallurgie